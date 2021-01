NBA, Jae Crowder: “Ho ricevuto tante minacce di morte”

Il mondo dei social, del web e della corrispondenza telematica spesso porta a situazioni spiacevoli e spinose per molti personaggi noti. È successo ultimamente anche al nuovo giocatore dei Phoenix Suns, Jae Crowder, che negli ultimi giorni ha postato su Instagram alcuni messaggi ricevuti in posta privata. L’ala si è quindi rivolto a “The Arizona Republic” confessando di ricevere regolarmente minacce di morte senza un motivo:

“Ricevo minacce di morte di continuo. L’altro giorno mi sono svegliato ed ho trovato un numero enorme di minacce di morte nei miei messaggi e nelle mie mail. Non so da dove provengano, non so chi ci sia dietro, se vengano da qualche fan base. Non ne so nulla. Sto solo cercando di prendere precauzioni e di capire cosa devo fare per proteggere me stesso e la mia famiglia.”