NBA, buone notizie per i Clippers: tornano Kawhi e Paul George

Arrivano buone notizie in casa dei Los Angeles Clippers: Kawhi Leonard e Paul George hanno completato il protocollo Health and Safety previsto dalla lega e potranno scendere in campo stanotte contro gli Orlando Magic. Le due stelle della franchigia losangelina si riuniranno alla squadra dopo aver perso le prime due delle sei partite consecutive in trasferta. I Clippers avevano lasciato L.A. senza le due star, inserite appunto nel protocollo Health and Safety e per questo indisponibili.

Kawhi Leonard and Paul George are out of health and safety protocols and available to play tonight vs Orlando according to source. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 29, 2021

Nelle 15 partite giocate finora in questo inizio di stagione Kawhi ha giocato al livello altissimo al quale ci aveva abituato negli scorsi anni. Quasi 26 punti, 5.4 rimbalzi e 5.7 assist le medie per Leonard, che ha guidato i Clippers al record di 15 vittorie e 4 sconfitte che hanno al momento. PG13 sta viaggiando a 23.9 punti, 6 rimbalzi e 5.4 assist di media nelle prime 16 di stagione, e sta giocando molto bene in una stagione che sa quasi di rivalsa dopo le prestazioni deludenti raccolte nei Playoff giocati nella bolla di Orlando.

Per i Clippers però non si è ancora risolta la situazione Patrick Beverley. Il playmaker titolare ha dovuto saltare le ultime due partite per un infortunio al ginocchio e, al momento, rimane ancora indisponibile per coach Tyronn Lue. Finora Beverley ha viaggiato a otto punti e quattro rimbalzi di media, tirando con il 40% dal campo e il 41,4% dall’arco dei tre punti.

Nell’ultima settimana i Clippers (14-5 il loro record, ad oggi sono il secondo seed nella Western Conference dietro solo agli Utah Jazz) hanno perso contro gli Hawks, per poi battere Miami nella scorsa notte italiana. Nel back to back di stanotte affronteranno gli Orlando Magic, e questa volta Kawhi e PG saranno disponibili.

Leggi anche:

NBA, Kawhi Leonard commenta i suoi miglioramenti in qualità di playmaker

Paul George: “La scorsa stagione la gente ha avuto piacere nel vedermi giù”

NBA, Kawhi Leonard: “Pronto a giocare più back-to-back”