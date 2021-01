NBA, Kawhi Leonard commenta i suoi miglioramenti in qualità di playmaker

I Los Angeles Clippers, grazie alle ottime prestazioni di Kawhi Leonard e di Paul George, hanno sconfitto nella scorsa notte i Sacramento Kings. Leonard ha commentato non solo i suoi miglioramenti, ma anche quelli del compagno di squadra, nelle vesti di playmaker:

Kawhi Leonard on why he and PG have looked so comfortable as playmakers (both producing career-high AST %): "We both know what we need to do and what’s going to help the team. I don’t have to put a battery in his back to encourage him."

