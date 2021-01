NBA, Luka Doncic sulla serie di sconfitte dei Mavs: “Possiamo fare molto meglio”

Nella scorsa notte, i Dallas Mavericks hanno subito una dura sconfitta contro gli Utah Jazz per 116 a 104. A questo proposito, nel dopo partita, la star dei Mavs Luka Doncic ha espresso tutta la sua frustrazione:

“Non saprei cosa dire. Ci sono molte cose che non stanno per nulla funzionando in questo momento. Dobbiamo riscattarci e fare molto meglio di così.”

Questa è stata la terza sconfitta consecutiva per la franchigia texana e la sesta nelle ultime otto partite giocate. Per di più, il loro record recita 8-10, il che li rende terzi nella Southwestern Division, alle spalle dei San Antonio Spurs e dei Memphis Grizzlies.

Sicuramente Luka Doncic sta facendo il possibile per cercare di invertire la rotta. Infatti viaggia a 27.4 punti, 9.4 rimbalzi e ben 9.7 assist di media a partita. Ottima è anche la sua percentuale dal campo (46.4% ), mentre quella da tre punti (28.5%) è la peggiore della sua carriera.

Con il ritorno di Kristaps Porzingis nel quintetto titolare, i Mavericks devono al più presto trovare la loro migliore condizione. Evidentemente servirà del tempo al coach Rick Carlisle per trovare la perfetta quadratura della sua squadra. I texani hanno tutto il tempo a disposizione per migliorare e per cercare di conquistare un posto nei prossimi Playoff. Obiettivo minimo della franchigia.

