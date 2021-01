Dopo un inizio di stagione, a tratti sorprendente, i Phoenix Suns stanno ora vivendo un momento di poca lucidità. La squadra dell’Arizona, infatti, nelle ultime dieci partite ha colto solo tre vittorie. Troppo poco per una franchigia che punta a ritrovare i Playoff dopo diversi anni di assenza. La scorsa notte la compagine di Monty Williams ha ceduto di fronte agli Oklahoma City Thunder, cogliendo la terza sconfitta di fila. Qualcosa che Chris Paul non ha gradito particolarmente:

“Non stiamo… non stiamo giocando abbastanza bene in questo momento. Non ho intenzione di dire che non siamo abbastanza bravi, ma posso dire che non stiamo giocando abbastanza bene in questo momento.”

In vantaggio di 15 punti dopo il primo quarto, i Suns si sono limitati a soli 10 punti nel secondo, subendo un terribile parziale di 21-4. Phoenix ha poi controbattuto con un 15-0 immediato nei primi minuti del terzo quarto, prima di cedere nel finale:

“Giochiamo bene solo in determinati momenti, invece dobbiamo rispettare l’avversario ogni notte. Ogni notte. Gli altri sono pagati come noi per giocare. Personalmente sto cercando di capire come posso aiutare la squadra a vincere con continuità perché perdere in questa maniera inizia a diventare fastidioso. Alla fine di questa partita siamo arrivati totalmente fuori ritmo. Abbiamo sprecato tiri aperti, tiri facili sotto canestro. È stato brutto. Dobbiamo invece capire come chiudere le partite.”

La continuità è forse la caratteristica che manca a questa squadra, anche per parola di coach Williams:

“Finché questa squadra non capisce che deve essere costante per quattro quarti, capitoleremo spesso. È inutile, poi, star qui a chiederci cosa non stia funzionando. Dobbiamo solo darci una mossa e mostrare maggiore continuità. È nostra responsabilità.”

Phoenix si trova in nona posizione ad Ovest con un record di 8-8.

