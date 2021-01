NBA, Kyrie Irving: “Harden non deve pensare ad integrarsi, ma solo essere se stesso”

I Brooklyn Nets sembrano finalmente aver ingranato. Ieri notte è arrivata la terza vittoria consecutiva della compagine di Steve Nash, stavolta ai danni degli Atlanta Hawks con il risultato di 132-128. I newyorchesi, chiaramente, sono stati trascinati dal trio composto da Harden-Durant ed Irving. Insieme hanno combinato per 89 punti.

Harden è stato uno dei grandi artefici di questo successo con 31 punti messi a referto (9/20 di cui 5/9 da 3 punti), 8 rimbalzi e 15 assist. Il tutto dopo aver chiuso il primo quarto con soli due punti all’attivo. Al termine del match, Kyrie Irving ha commentato in questo modo la prestazione del suo nuovo compagno di squadra:

“James è così. Vogliamo solo che si presenti sul parquet e non pensi troppo a come integrarsi nella squadra. Deve solo essere se stesso. Vogliamo che continui a crescere come sta facendo. Ci rendiamo tutti conto che abbiamo un potenziale individuale importante, ma dobbiamo crescere anche collettivamente. In generale sono orgoglioso del modo in cui abbiamo combattuto durante tutto il match. Ci sono stati dei momenti difficili, ma abbiamo resistito. Vogliamo essere resilienti, qualunque cosa accada. È per questo che sono contento di come abbiamo giocato.”

I Nets, in questo momento, si trovano in quarta posizione ad Est con un record di 12-8. Il prossimo appuntamento in calendario è contro Oklahoma tra venerdì e sabato notte. Per allungare la striscia e dare continuità al progetto.

Leggi Anche

NBA, Joel Embiid ancora contro gli arbitri

Losing effort NBA, Bradley Beal riscrive un nuovo record

Risultati NBA, i Big Three di Brooklyn vincono all’OT, i Sixers battono i Lakers, bene Bucks e Warriors