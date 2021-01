NBA, Joel Embiid ancora contro gli arbitri

Nonostante la prestigiosa vittoria sui Campioni NBA in carica, Joel Embiid ha trovato ugualmente il tempo di criticare gli arbitri. Al centro dei Philadelphia 76ers in particolare, non è andato giù il mondo in cui gli ufficiali di gara hanno valutato un brutto fallo di LeBron James (proprio su Embiid) nel terzo periodo. Un fallo duro e obiettivamente non necessario che, secondo il prodotto da Kansas, meritava l’espulsione e che invece è stato giudicato come “Flagrant 1“, il primo per LeBron dal 2014 e il sesto in 18 stagioni.

“È stato un fallo duro e in generale una giocata pericolosa. Penso sarebbe stato giusto giudicarlo come Flagrant 2. Fossi stato io a commettere quel tipo di fallo, sarei stato sicuramente espulso”

Durante tutta la sua carriera LeBron non è mai stato tacciato come giocatore “sporco”. Anzi, solitamente è lui che subisce giocate molto fisiche, anche oltre il limite consentito. Il contrario di Embiid, da sempre considerato un difensore molto fisico, la cui accusa però non è del tutto priva di fondamento. Proprio a causa della sua fama (e del suo controverso rapporto con gli arbitri) infatti, è molto probabile che a parti invertite sarebbe stato espulso.

