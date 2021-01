NBA, Chris Paul sulla fratellanza con Steph Curry: “Siamo amici da sempre”

Nella notte i Phoenix Suns affronteranno i Golden State Warriors, in una sfida importante anche a livello di classifica poiché i californiani si trovano in sesta posizione con un record di 10-8, mentre la compagine di Monty Williams in nona con otto vittorie e 8 sconfitte. Sarà anche l’occasione di vedere in azione Chris Paul contro Stephen Curry, per la gioia dei tifosi. Intervistato alla vigilia del match, CP3 ha raccontato ai microfoni della NBC, il rapporto speciale che lo lega al play di Golden State:

“La cosa pazzesca è che ogni estate faccio un basketball camp con i playmaker più forti d’America. Steph era venuto in uno di quei camp. Molti non lo sanno, ma prima del suo anno da rookie, Steph era venuto in viaggio con tutta la mia famiglia. Siamo andati a Orlando, a Disney World insieme ai miei figli. Steph era venuto con noi, abbiamo anche avuto il tempo di lavorare insieme e legare. Le nostre famiglie si conoscevano già da un po’. Ero con l’agenzia Octagon, eravamo sotto la stessa agenzia. Steph e io abbiamo anche lo stesso consulente finanziario. Lo conosco da sempre. Quando è arrivato in NBA, aveva già la mia stima per tutto il tempo passato insieme ad allenarci. Sapevo del suo potenziale. E Steph ha continuato a migliorare, di volta in volta. Come ho detto, aveva già il mio rispetto ancor prima del suo ingresso al piano superiore. Ma quando ero ai Clippers e ci siamo affrontati nei Playoff, quella rivalità ha iniziato a crescere. Ma, amici miei, Steph è stato davvero bravo in quell’occasione. Era solo questione di tempo prima che gli Warriors mettessero a punto un sistema adatto a lui. Tutti, poi, conoscono il resto della sua storia.”

Da lì in poi, Curry conquisterà 3 titoli NBA, 2 MVP della Regular Season, 6 convocazioni per l’All-Star Game, rivoluzionando il gioco anche per quanto riguarda la capacità di prendersi un tiro dall’arco senza ritegno per il genere umano.

