NBA, Steve Kerr commenta l’esclusione di James Wiseman dal quintetto titolare

Nelle ultime due partite dei Golden State Warriors contro i Minnesota Timberwolves, il giovane rookie James Wiseman è partito per la prima volta dalla panchina. Steve Kerr ha così commentato la sua scelta al giornalista di Yahoo Sports Cody Taylor:

“Prima o poi tornerà titolare. Non so con certezza quando questo accadrà. Penso che l’obiettivo principale di questa stagione sia quello di trovare il giusto equilibrio nel diventare una squadra da playoff e al tempo stesso cercare di far crescere il più possibile James. La decisione presa la scorsa partita è stata: ‘Va bene, cerchiamo questo equilibrio’”.