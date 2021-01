NBA, Donovan Mitchell out contro Dallas per accertamenti

Donovan Mitchell, secondo quanto annunciato dall’ufficio stampa degli Utah Jazz, non prenderà parte alla sfida di questa notte contro i Dallas Mavericks, essendo egli sotto osservazione medica.

Nel corso dell’ultima partita, vinta dai Jazz contro i New York Knicks, l’ex giocatore di Louisville non ha brillato, terminando l’incontro con nove punti segnati in trentaquattro minuti di utilizzo complessivo. Nonostante non sia chiaro il momento preciso in cui sia occorso l’infortunio, negli spogliatoi Mitchell ha manifestato i tipici sintomi di chi è rimasto vittima di una commozione cerebrale: lieve perdita di memoria, vista annebbiata, calo delle forze.

Il protocollo NBA, che ha come evidente chiodo fisso la salute dei giocatori, in questi casi non transige. Trattandosi di un back-to-back, il ragazzo va tenuto a riposo e monitorato costantemente, per scongiurare ogni possibile ricaduta.

La guardia di Utah è quindi costretta a fermarsi in un momento di estrema fiducia della sua squadra: i Jazz occupano il secondo posto nella Western Conference, grazie all’invidiabile record di tredici vittorie e quattro sconfitte, e cavalcano una striscia positiva di nove vittorie consecutive.

Nonostante la giustificabile battuta d’arresto contro New York, il ragazzo ha approcciato la stagione con grande solidità, eliminando dal suo gioco parecchie giocate avventate. I numeri statistici messi a referto fino ad ora ne sono fedele testimonianza: 23.4 punti, 4.9 assist e 4.4 rimbalzi di media a partita.

