NBA: Trae Young dedica una tripla a Kobe

La giornata di ieri è stata quella del ricordo di Kobe Bryant. Tutto il mondo cestistico (e non) ha voluto dedicare una parola, un pensiero o un gesto al Mamba, nel giorno dell’anniversario della sua tragica scomparsa.

Anche Trae Young, nella vittoria dei suoi Atlanta Hawks contro i Los Angeles Clippers, ha ricordato Kobe. Lo ha fatto indicando il numero 24 dopo una importante tripla mandata a segno per chiudere la partita:

Trae threw up the 24 after icing the game for the Hawks ❤️ pic.twitter.com/IXZIEnPDoz — Bleacher Report (@BleacherReport) January 27, 2021

Così Trae Young nel post-partita, che ha voluto dedicare anche un pensiero a parole a Kobe:

“La cosa che più mi ispira è il fatto che sia rimasto fedele ai suoi valori in qualsiasi momento, sia quando giocava che no. Combatteva per tutto ciò che voleva, lavorava duro per averlo”

Young, probabilmente ispirato dalla particolare serata in ricordo di Kobe, ha offerto una prestazione superlativa, con 38 punti a referto. Anche coach Pierce, davanti ai microfoni, ha voluto omaggiare Bryant:

“Parlando per me, personalmente, la cosa di cui sento più la mancanza è ciò che stava diventando – un fantastico modello cui ispirarsi, in particolare per lo sport femminile, per le sue figlie, per la figura paterna che era e che è”

