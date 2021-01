NBA, Kyrie Irving omaggia Kobe Bryant indossando la sua n°8

Oggi è il giorno del ricordo di Kobe Bryant. Ad un anno dalla sua scomparsa, l’intero mondo cestistico e non rende omaggio ad uno dei suoi più grandi campioni. Sono tanti i colleghi, gli ex-avversari e gli amici che, in queste ore, stanno esprimendo tutto il loro affetto per ricordare il compianto campione NBA.

Tra i tantissimi omaggi in memoria di Kobe c’è anche quello di Kyrie Irving. I suoi Nets, stanotte, hanno affrontato e sconfitto i Miami Heat al Barclays Center di Brooklyn. Kyrie è arrivato al palazzetto indossando la maglia n°8 dei Lakers di Kobe. Un modo per omaggiare il suo grande amico e compagno in nazionale, cui Irving è sempre stato molto legato:

Già precedentemente in questa stagione Irving aveva deciso di ricordare Kobe. Lo aveva fatto all’esordio stagionale, quando sulle sue Nike aveva scritto le date della morte della madre, del suo esordio in maglia Nets e quella della scomparsa del Mamba, 26/01.

La maglia n°8 è uno dei tantissimi modi che la NBA e i suoi protagonisti stanno usando per celebrare il ricordo di Bryant, che non è più presente fisicamente ma che è scolpito, per sempre, nella storia della lega e dell’intera pallacanestro.

