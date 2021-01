NBA, Damian Lillard e i consigli di Kobe: “Mi ha aiutato a diventare più forte”

Nel giorno del ricordo del grande campione Kobe Bryant, il mondo NBA si è ritrovato a parlare di quello che l’ex gialloviola ha rappresentato per intere generazioni di giocatori, fonte di ispirazione per molti di quelli che ora sono gli idoli dei tifosi NBA.

La stella dei Portland Trail Blazers Damian Lillard, ha subito legato con Kobe Bryant fin dal suo arrivo nella lega nel 2012. Il rapporto fra i due è cresciuto con il tempo e nel 2016, un giovane ma già consapevole Lillard chiese a Kobe dei consigli su come diventare un affermato campione NBA.

La risposta di Bryant viene raccontata dallo stesso Dame in un’intervista a Sport Illustrated:

“Ha visto moltissimi video dei difensori che lo marcavano abitualmente, guardando intere partite. Mi disse che molti giocatori tendevano a fare sempre le stesse cose e che potevo imparare le tendenze e le abitudini dei giocatori guardandole partita dopo partita. E da questo avrei potuto trarne un grosso vantaggio sul campo. E’ un consiglio che mi ha davvero aiutato.

Adesso Lillard è una stella affermata in NBA e ha condotto nelle passate stagioni i suoi Blazers ai Playoff fino alle finali di Conference, dove ha dovuto soccombere di fronte agli stellari Warriors di Curry, Thompson e Durant.

Chissà che questa non sia la stagione in cui Dame Dolla, da poco diventato padre, possa effettivamente raggiungere la maturazione finale per arrivare in fondo alla postseason, dove conoscere le mosse degli avversari in una serie diventa essenziale.

