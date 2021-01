NBA, quella che volta in cui Arenas si definì la mangusta nera di fronte a Kobe Bryant

È passato un anno dalla morte di Kobe Bryant. Un giocatore sportivamente immenso, che ha scritto l’intera storia del basket a cavallo tra i due millenni, ma anche una parte importante della narrazione della pallacanestro moderna.

Un anno che oltre alla commozione generale, riporta a galla anche ricordi e aneddoti sul giocatore. Come quello che coinvolse lui e Gilbert Arenas, il 17 dicembre 2006, dopo la vittoria degli Wizards contro i Lakers, con Arenas autore di 60 punti. A raccontarlo è stato Brendan Haywood, centro ex compagno di squadra di Arenas:

“Eravamo in strada pronti per lasciare L.A.. Caron (Butler) stava parlando con Kobe e tutti conosciamo la personalità di Gilbert. Lui disse una cosa tipo: “Caron, con chi stai parlando? con Kobe? Metti in vivavoce.” Io avevo detto a Gilbert durante la partita: “Ascoltami. Le manguste uccidono i serpenti quindi ti devi far chiamare la mangusta nera”

“Quindi, quando Gilbert si avvicinò al telefono disse: “Ei, se tu sei Black Mamba, il sono Black Moongose”. Subito dopo arrivò la risposta di Kobe: “Lo ricorderò e mi assicurerò che la prossima volta che ci incontreremo mi marcherai come io marcherò te.” E riattaccò. Ecco fatto.”