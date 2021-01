NBA, John Wall e il rientro in campo posticipato: “Volevo essere pronto al 110%”

Dopo lunghi mesi costretto a rimanere fermo per riprendersi dall’infortunio, John Wall è tornato in campo all’inizio di questa regular season con la maglia degli Houston Rockets. Era da almeno una stagione che non lo si vedeva toccare a camminare sul parquet e, al momento, sembra che le prestazioni durante le partite non stiano deludendo le aspettative della dirigenza e dello staff medico.

Secondo quanto affermato dal giocatore stesso, però, il suo rientro in campo era possibile già dall’inaugurazione della Bolla di Orlando, anche se l’ex giocatore dei Washington Wizards aveva preferito aspettare l’inizio di una nuova regular season.

A tal proposito, ai microfoni di Kelly Iko di The Athletic ha dichiarato:

“Avrei potuto giocare la scorsa stagione intorno alla pausa per l’All-Star Weekend o anche nella bolla. Ma volevo aspettare di sentirmi al 110% per tornare a giocare come prima. Questo è quello che ho fatto ed è per questo che sto iniziando bene questa stagione”.

Comunque sia John Wall non è stato l’unico a prendere precauzioni. Di fatto, anche la stessa dirigenza dei Wizards ha pensato di non forzare il rientro del giocatore. Tra le altre cose, anche Bradley Beal risultava indisponibile per il riavvio della stagione nella Bolla di Orlando, per questo motivo la franchigia capitolina ha prolungato i tempi di recupero dell’attuale giocatore dei Rockets.

