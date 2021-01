La NBA rinvia le prossime 3 partite dei Memphis Grizzlies

La NBA ha deciso di rinviare le prossime 3 partite in calendario dei Memphis Grizzlies. Secondo quanto riporta Adrian Wojnarowski, insider di ESPN, la lega avrebbe appreso della situazione difficoltà in casa Memphis, motivandola con l’individuazione di diversi giocatori indisponibili e altri out in conformità al protocollo di salute e sicurezza.

Memphis Grizzlies' next three games are postponed, league says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2021

Friday (Portland), Sunday and Monday (Sacramento) are postponed for Memphis, because of contact tracing leaving them without eight eligible players. https://t.co/roGQpvUo6y — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 21, 2021

I match che verranno recuperati più avanti sono quelli contro Portland (venerdì) e Sacramento (domenica e lunedì). L’ultima positività all’interno del roster dei Grizzlies è stata quella di Jonas Valanciunas. Nelle ore precedenti erano stati messi in isolamento anche Justise Winslow, Jaren Jackson e Jontay Porter. Da capire, ora, quando la compagine del Tennessee sarà in grado di riprende la normale attività sportiva.

Leggi Anche

NBA, ennesimo record per Luka Doncic

NBA: Zion Williamson vince la causa legale da 100$ milioni contro la sua ex-agente

NBA, prestazione monstre per Capela: come Shaq nel 2004