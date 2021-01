NBA, Kevin Durant lancia i Big Three: “Abbiamo molta affinità fra noi”

Nella scorsa notte è arrivata la prima vittoria del Big Three dei Brooklyn Nets. La compagine dei Nets, guidati da un super Kevin Durant (trentuno punti, quattro rimbalzi e quattro assist), ha battuto i Miami Heat per 128-124. La squadra allenata da Steve Nash sta iniziando ad ingranare e sembra aver imparato dalla recenti scoppole ricevute dai Cleveland Cavaliers.

KD, nel postpartita, ha detto che è normale che ci siano dei momenti bui durante i match, poiché la squadra sta provando nuovi schemi e come disporsi sul campo. Queste le sue parole:

“La fiducia tra di noi è a livelli massimi, non ci sono problemi tra nessuno all’interno del roster. La familiarità tra di noi è già consolidata, conosciamo le nostre tendenza e qualità da oltre un decennio – a prescindere dal non aver mai condiviso il parquet. C’è solo un problema da risolvere: capire quale tipologia di giochi eseguire in alcuni passaggi della sfida. Comprendere quale sia il quintetto adatto a ogni occasione, il giocatore da cavalcare, le doti da massimizzare. È un processo che richiede tempo: quando una cosa non funziona, la cancelliamo dalla lista e passiamo al prossimo tentativo. L’importante è essere consapevoli che il nostro cuore e la nostra testa è già focalizzata nel modo giusto. Dobbiamo prenderci cura di ogni possesso: il resto verrà da sé”.

Le aspettative per il Big Three dei Nets sono altissime. La squadra di Nash ha ancora molti aspetti su cui lavorare, in primis la difesa. Nella prossima sfida i Nets affronteranno i Miami Heat.

