Le reazioni del mondo NBA al giuramento da presidente di Joe Biden

Nemmeno il mondo NBA è rimasto indifferente all’insediamento di Joe Biden in qualità di nuovo Presidente degli USA. Per l’importanza, con valenza mondiale, del ruolo ma anche per l’andamento di queste ultime elezioni, molte personalità extra politiche hanno voluto dir la loro. Tra cui, appunto, diversti giocatori della pallacanestro d’oltreoceano.

Moltissimi hanno voluto esprimere la propria idea attraverso Twitter. Uno tra i giocatori più impegnati politicamente, Enes Kanter è oramai americano di adozione anche a causa dei problemi con la Turchia per le sue posizioni anti governative. Kanter è stato tra i primi a commentare la nomina ufficiale di Biden.

Unity is the path forward. 🇺🇸❤️ — Enes Kanter (@EnesKanter) January 20, 2021

Gli ha fatto eco il compagno di squadra Jusuf Nurkic. Il centro bosniaco ha commentato così:

It's a new day in America 🇺🇸 — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) January 20, 2021

Jamal Crawford invece ha puntato la sua attenzione sull’uscita di scena di Donald Trump più che sulla nuova nomina. L’ex giocatore di Brooklyn ha preso in giro l’ormai ex Presidente paragonando la sua assenza al comportamento di un bimbo che prende il pallone e smette di giocare perché ha perso.

Trump not being at the inauguration was the ultimate " Taking my ball, and going home" move.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) January 20, 2021

Il centro NBA Robin Lopez invece si è affidato a una metafora colta per analizzare il commiato di Donald Trump e le sue parole di addio. Il giocatore infatti ha paragonato la situazione attuale a una puntata di una vecchia sitcom statunitense, Cheers.

"Have a good life"?? Donnie Trump is no Sam Malone, but America is probably pretty similar to Diane Chambers. Has this all been one big episode of "Cheers"?? — Robin Lopez (@rolopez42) January 20, 2021

Infine Magic Johnson, tra tutti, è quello che ha espresso maggior entusiasmo per i prossimi 4 anni politici degli Stati Uniti. La leggenda dei Lakers, nonché uno dei simboli della NBA, si è congratulato con il neo presidente e la sua vice Kamala Harris, aggiungendo di essere emozionato per il suo Paese.

What an incredible day for our country!! I’m feeling energized & excited after watching the inauguration and the peaceful transfer of power. I want to send a heartfelt congratulations to the 46th President of the United States Joe Biden, Madame Vice President Kamala Harris and — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 20, 2021

