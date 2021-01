NBA, ennesimo record per Luka Doncic

13 punti, 12 assist e 12 rimbalzi: sono queste le cifre con cui Luka Doncic ha chiuso la partita contro gli Indiana Pacers. L’ennesima tripla-doppia in carriera, ancora una volta decisiva per trascinare i suoi Dallas Mavericks.

Per lo sloveno si tratta della 30esima tripla-doppia in carriera. Una cifra già di per sé impressionante, se si pensa solo alla giovanissima età di Doncic. Ma ancora più straordinario è il fatto che Doncic ci abbia messo solo 146 partite. Un altro record, che lo mette dietro solo a Oscar Robertson e davanti a Magic Johnson:

Fewest games need to reach 30 triple-doubles in NBA history: Oscar Robertson – 75

𝐋𝐮𝐤𝐚 𝐃𝐨𝐧𝐜𝐢𝐜 – 146

Magic Johnson – 190 pic.twitter.com/PVtP4aIxN3 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 21, 2021

Metterci quasi 50 partite in meno rispetto a Magic Johnson può far capire quanto sia speciale il ragazzo ex-Real Madrid. La tripla-doppia sta diventando sempre più una delle specialità di Doncic: già in questa stagione aveva superato Michael Jordan per triple-doppie totali in carriera. Un sorpasso simbolo del cambiamento dei tempi, in un basket sempre più veloce e con più possessi, ma che dà comunque l’idea di quanto Doncic sia un giocatore destinato a lasciare un segno indelebile nella storia della NBA.

