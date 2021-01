NBA, Oladipo si presenta ai Rockets: “Possiamo crescere molto, valuterò se rimanere”

Victor Oladipo ha passato le visite mediche con gli Houston Rockets ed è atteso, questa notte, al debutto contro i Chicago Bulls. Il suo coinvolgimento nella maxi-trade che ha portato James Harden ai Brooklyn Nets è stato uno di quegli inserimenti “involontari”, cui spesso i giocatori possono assistere solamente da spettatori.

Oladipo si ritrova così catapultato ai Rockets, dopo aver salutato i Pacers. Altro livello, altra franchigia, altre ambizioni. Se a Indianapolis Dipo si ritrovava in una squadra pronta a combattere per le prime posizioni, a Houston la situazione è ben diversa. La squadra ha appena iniziato il suo processo di rinnovamento, tra mille incognite. E l’arrivo di Oladipo è un’altra di queste incognite, visto il contratto in scadenza a fine anno. Rimarrà?

“Se mi sentirò a mio agio in questa squadra, rimarrò. Fa parte del business, valuterò tutte le proposte che mi verranno fatte e deciderò dove converrà vivere il mio futuro”

Parole che sanno d’incertezza e di decisione da prendere sul lungo termine. Intanto l’approccio è stato dei migliori, visto che Oladipo sta già cercando di adattarsi alla mentalità e ai suoi nuovi compagni, in particolare con John Wall:

“So dove siamo adesso, so che c’è bisogno di crescere, e io voglio farne parte” “Conosco il suo gioco, lui conosce il mio. Ci siamo studiati per qualche tempo, non vedo l’ora di scendere in campo insieme a lui. La cosa più eccitante è competere insieme a lui, perché so che vuole vincere”

