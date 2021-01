NBA, Curry elogia i Lakers: “Sono i favoriti”

Da una parte Curry e i suoi Golden State Warriors, dall’altra i Los Angeles Lakers di LeBron James e Anthony Davis. Tanti, prima dell’inizio di questa stagione, si aspettavano questo scontro alle prossime finali della Western Conference.

I Lakers, forti del titolo e di un roster ulteriormente migliorato, per tentare il back-to-back; Golden State, con i rientri di Curry e Thompson, per tornare agli antichi fasti. L’infortunio di Klay ha però rimescolato nuovamente le carte in tavola e escluso, probabilmente, gli Warriors dalla corsa al titolo.

Steph Curry è quindi chiamato ad un’altra stagione in “attesa” del recupero di Thompson e della crescita dei giovani promettenti a roster. Ben consapevole che i favoriti restano ancora una volta i Lakers:

“Hanno quella fiducia tipica dei campioni. Una volta arrivati in vetta, è una sensazione da sogno esserlo nella stagione successiva. Ovviamente sono molto costanti, hanno chimica, nuove aggiunte, sanno come giocare gli uni con gli altri. LeBron e AD stanno giocando a livelli altissimi, ma tutti fanno la propria parte” “Non è una coincidenza che siano partiti nuovamente bene. È molto difficile batterli. Bisogna scendere sul parquet con la giusta mentalità e cercare di affrontarli con la loro stessa fiducia”

Così Curry, che stanotte affronterà proprio i Lakers allo Staples Center. Una partita proibitiva per chiunque, che il numero 30 sa bene quanto potrà essere difficile. Di fiducia da campioni se ne intende eccome.

Leggi anche:

Oladipo si presenta ai Rockets: “Possiamo crescere molto, valuterò se rimanere”

Doncic va in tripla doppia ma Dallas crolla con Chicago

Kyrie Irving potrebbe tornare per la partita contro Milwaukee