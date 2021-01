NBA, Kyrie Irving potrebbe tornare per la partita contro Milwaukee

Dopo l’arrivo di James Harden a Brooklyn, i tifosi Nets ora hanno spostato la loro attenzione su Kyrie Irving. Il playmaker, out da qualche settimana per ‘motivi personali’ per poi essere stato beccato alla festa di compleanno di sua sorella, sembra sulla via del rientro. I newyorchesi, infatti, hanno indicato Kyrie come ‘questionable‘ in vista della partita di domani notte contro i Milwaukee Bucks.

L’ultima sfida giocata da Irving risale ormai al 5 gennaio. Inoltre, l’ex Boston è già stato multato di 50.000 dollari dalla lega per aver violato il protocollo di salute e sicurezza. Nel caso in cui dovessimo assistere al ritorno in campo di Irving, potremmo finalmente vedere in azione un trio del tutto inedito composto da KI, Kevin Durant e James Harden. Per la prima volta su un parquet insieme.

Nella partita di sabato scorso contro Orlando, Durant e Harden hanno combinato per 74 punti. Irving, in questa stagione, sta viaggiando con una media di 27.1 punti e 6.1 assist, tirando con il 50.4% dal campo in sette partite giocate.

