NBA, Doncic va in tripla doppia ma Dallas crolla con Chicago

I Chicago Bulls, dopo quattro sconfitte consecutive, rialzano la testa sul campo dei Mavericks. La squadra allenata da coach Billy Donovan, infatti, ha avuto la meglio nel matineé di questo NBA Sunday battendo Dallas con il risultato finale di 117-101. I Bulls hanno condotto la partita dal primo all’ultimo, regolando gli avversari grazie ad un ottimo Lauri Markkanen (29 punti e 1o rimbalzi per lui a fine gara) ben coadiuvato da Garrett Temple (21 in 29 minuti) e Taddheus Young (15 in 19 minuti). Nel complesso una bella prestazione corale per la squadra dell’Illinois.

I Mavericks, invece, hanno messo in evidenza il solito Luka Doncic il quale è andato a referto con una tripla doppia – raggiunta peraltro nel corso del terzo quarto – da 36 punti (di cui 30 nel solo primo tempo, ndr), 15 assist e 16 rimbalzi in 38 minuti di permanenza sul parquet. Unica nota stonata, il suo 13 su 30 dal campo (43%) di cui 6 su 11 dall’arco. Discreta anche la prova di Porzingis – 20 punti e 8 rimbalzi per il lettone – ancora alla ricerca della forma migliore. È chiaro, però, come Dallas debba assolutamente ritrovare continuità di prestazioni se vorrà candidarsi seriamente ad un ruolo di contender vero e proprio. Ad onor del vero, è giusto inoltre sottolineare che i Mavs hanno dovuto gestire le diverse assenze per casi di positività all’interno del proprio roster.

Con questa sconfitta Dallas scende in ottava posizione con un record di 6-6, mentre i Bulls compiono un passo importante ad Est, ritrovandosi a ridosso della zona Playoff seppur con un record negativo di 5-8.

Video Highlights – i 30 punti di Doncic nel primo tempo

