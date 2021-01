Programmazione NBA su Sky: le partite dal 16 al 20 gennaio

Tra il 16 e il 20 gennaio saranno 11 gli incontri del campionato professionistico statunitense da seguire in diretta, compresi 5 del tradizionale “Martin Luther King”, in programma tra la serata italiana di lunedì 18 e l’alba di martedì 19 gennaio. 5 i match che verranno commentati live in italiano.

Programmazione NBA su Sky dal 16 al 20 gennaio

Sabato 16 gennaio

Ore 23, San Antonio Spurs-Houston Rockets su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno in diretta con commento live Alessandro Bonfardeci e Matteo Soragna. Differita domenica 17 gennaio ore 11, ore 14 e ore 19 Sky Sport NBA.

Notte sabato 16-domenica 17 gennaio

Ore 4, Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks su Sky Sport NBA in diretta. In differita domenica ore 17 Sky Sport NBA. Commento originale.

Domenica 17 gennaio

Ore 21, Dallas Mavericks-Chicago Bulls su Sky Sport NBA in diretta con commento live Tranquillo e Davide Pessina. Differita lunedì 18 gennaio ore 9, ore 14 e ore 18 Sky Sport NBA.

Notte domenica 17-lunedì 18 gennaio

Ore 1, Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers su Sky Sport NBA in diretta. Differita lunedì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale.

Ore 4, Los Angeles Clippers-Indiana Pacers su Sky Sport NBA in diretta.

Lunedì 18 gennaio – “Martin Luther King Day”

Ore 20.30, Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno in diretta con commento live Bonfardeci e Davide Pessina. Differita martedì 19 gennaio ore 8.30 e ore 17 Sky Sport NBA.

Ore 23, Memphis Grizzlies-Phoenix Suns su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno in diretta con commento live Dario Vismara e Marco Crespi. Differita martedì 19 gennaio ore 19 Sky Sport NBA.

Notte lunedì 18-martedì 19 gennaio – “Martin Luther King Day”

Ore 1.30, Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks su Sky Sport NBA in diretta con commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Differita martedì ore 16.30 Sky Sport Uno.

Ore 2, Chicago Bulls-Houston Rockets su Sky Sport NBA in diretta. Differita martedì ore 11 Sky Sport NBA; commento originale.

Ore 4.30, Los Angeles Lakers-Golden State Warriors su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno in diretta. In differita martedì ore 14 e ore 21.30 Sky Sport NBA; commento Tranquillo e Davide Pessina.

Notte martedì 19-mercoledì 20 gennaio

Ore 3, Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno in diretta. Differita mercoledì ore 11 e ore 17 Sky Sport NBA; commento originale.

