NBA, cluster a Washington: il punto da casa Wizards

Tommy Sheppard e Scott Brooks, rispettivamente GM e allenatore degli Wizards, hanno incontrato i giornalisti per chiarire il quadro epidemiologico del gruppo squadra. Sono state già posticipate dalla NBA le prossime due partite di Washington – back-to back contro Cleveland – domenica e lunedì. Sei, stando alle dichiarazioni del General Manager degli Wizards, le positività registrate dopo l’ultimo round di tamponi; nove gli atleti sottoposti al protocollo NBA. Il dirigente ha confermato inoltre che a oggi non risultano positività al virus all’interno dello staff tecnico. Quattro dei sei positivi a roster non hanno manifestato sintomi, come riporta Fred Katz di The Athletic.

Tommy Sheppard said four of the six Wizards players with COVID are asymptomatic. The other two are feeling symptoms. One was feeling symptoms two days ago and has felt great the last two days, he says.

— Fred Katz (@FredKatz) January 15, 2021