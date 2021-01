Le canotte NBA più belle da acquistare su Amazon

Pochissime cose esercitano su di noi, appassionati NBA di nuovo o lunghissimo corto, un’ attrazione simile o paragonabile a quella delle canotte NBA.

Che si tratti di nuovissime edizioni, City Edition, canotte celebrative, modelli standard o repliche di canotte indossate dagli eroi di un tempo, tutti noi non possiamo fare a meno di restare a bocca aperta ogni volta che ci imbattiamo in uno di questi modelli.

Per aiutarvi a rimpolpare la vostra collezione o, al contrario, ad inaugurare al meglio la vostra passione con dei modelli che sicuramente potranno lasciarvi soddisfatti, abbiamo deciso di dedicarvi questa guida che raggruppa alcune delle migliori canotte NBA disponibili su Amazon.

Per rendervi la navigazione ancora più semplice, poi, abbiamo separato alcuni dei migliori modelli incentrati su atleti in attività, che abbiamo chiamato “eroi moderni” da quelli che abbiamo chiamato “idoli del passato, comprendenti le migliori proposte dedicate a giocatori ormai ritirati. Pronti? Godetevi questo viaggio nel magico mondo delle jersey!

Eroi moderni

Tra i giocatori moderni non possiamo chiaramente fare a meno di inserire LeBron James, in una duplice versione. Segnaliamo, poi, le diverse varianti di Curry e Harden in occasione del Capodanno cinese. Come non citare la City Edition dell’anno scorso di Portland o la Black Version Boston di Jayson Tatum.

LEBRON JAMES, ALL STAR GAME 2019

Prima proposta, primo modello storico. Si tratta, infatti, della prima maglia da All Star che LeBron James abbia mai vestito da quando è diventato un membro ed un simbolo dei Los Angeles Lakers.

Ma non è finita qui: è anche la seconda canotta di sempre che ha fatto seguito alla riforma dell’ All Star Game, secondo cui ad affrontarsi sono due team selezionati dai rispettivi capitani. In quell’edizione i due capitani sono stati LeBron James e Giannis Antetokounmpo e a vincere è stato proprio il Team LBJ con Kevin Durant MVP della contesa. La seconda vittoria del team LeBron sui primi due All Star Game nel nuovo formato. Una canotta imperdibile.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

STEPHEN CURRY, GOLDEN STATE WARRIORS “THE BAY” CHINESE HERITAGE

Questa proposta arriva direttamente per celebrare la grandezza di un giocatore simbolo di una delle squadre più forti della storia della NBA. Stiamo, infatti, parlando di Steph Curry e di questa bellissima City Edition dei Golden State Warriors dedicata alla comunità cinese della città, in occasione del capodanno cinese.

Si tratta, inoltre, di un modello sfoggiato nell’ultima stagione vincente della storia recente della franchigia, quella conclusasi con la Finale 2019, il canto del cigno di una squadra leggendaria, che merita una costante celebrazione.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

JAYSON TATUM, BOSTON CELTICS “SWINGMAN” BLACK

Passiamo da due ex MVP a un futuro MVP della NBA. Jayson Tatum è ancora giovanissimo ma è già uno dei giocatori più amati e dominanti dell’intera lega. Inoltre, i Boston Celtics sono una delle squadre più importanti e vincenti della storia dello sport americano.

Non potevamo, dunque, che consigliarvi questo pezzo fantastico, che sicuramente troverà un gran successo tra i numerosi fan dei bostoniani.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

JAMES HARDEN, HOUSTON ROCKETS CITY EDITION “CHINESE”

Torniamo a parlare di ex MVP e di capodanno cinese. Houston è un grandissimo mercato della NBA e, pertanto, non poteva esimersi dal celebrare la comunità cinese con una City Edition a dir poco strepitosa.

James Harden è, poi, uno dei giocatori più importanti dell’ultimo ventennio NBA, oltre che uno degli attaccanti più dominanti della storia del gioco e uno degli idoli delle folle più particolari, con quella barba iper imitata. Nient’altro da dire: una canotta iconica per un giocatore iconico.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

LEBRON JAMES, LOS ANGELES LAKERS CITY EDITION “LORE SERIES”

Non possiamo che chiudere la rassegna sugli eroi moderni tornando a parlare di LeBron James.

Stavolta ci soffermiamo su questa magnifica “Lore Series” dei Los Angeles Lakers, la squadra più famosa del mondo, la franchigia che da sempre ospita più stelle. E, anche in questo caso, il team con una delle canotte più belle della NBA. Il mix perfetto di elementi moderni e richiami old school della canotta, la tinta di viola dominante e i richiami in oro rendono il modello assolutamente un must-have.

Poi, altro piccolo dettaglio: stiamo parlando di LeBron James, uno dei due giocatori più forti della storia del gioco. Come fate a farvela sfuggire?

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

JA MORANT – VERSIONE THROWBACK 1995-2000

Prima di essere i Memphis Grizzlies, la franchigia del Tennessee aveva sede a Vancouver, in Canada. Il colore della sua canotta era di un vivace verde acqua: talmente nostalgico che la scorsa stagione la franchigia ha deciso di riproporla come alternativa ai classici colori. Dovessimo consigliare un nome, faremmo sicuramente quello di Ja Morant, destinato a farci divertire parecchio nei prossimi anni.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

DAMIAN LILLARD, CITY EDITION 2019-2020

E la maglia di Lillard non la volete nella vostra collezione? Potreste mettervi avanti per la prossima stagione al campetto (pandemia permettendo) allenandovi a tirare triple nel canestro di casa con la sua canotta indosso.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

LUKA DONCIC, CITY EDITION 2018-19

Se non siete già innamorati del fenomeno dei Mavs, ci pensa questa canotta, che offre un’interessante combinazione fra azzurro scuro, blu e nero.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

Idoli del passato

Potremmo indicarne all’infinito, ma abbiamo scelto forse quelle che hanno lasciato qualcosa nell’immaginario del tifoso della NBA dal sapore vintage. Ecco perché abbiamo inserito la classic one di Orlando ad inizio anni ’90, seguita dalla storia canotta dei Toronto Raptors di Vince Carter. Ovviamente, per i tifosi di Phila, c’è la maglia di Allen Iverson. Quindi si passa al vintage con Lakers e Milwaukee per poi chiudere in bellezza con Michael Jeffrey Jordan e la sua storia canotta 23 con i Chicago Bulls.

ANFERNEE “PENNY” HARDAWAY, ORLANDO MAGIC BLACK MITCHELL & NESS REPLICA HARDWOOD CLASSICS

1994-1995: Penny Hardaway è uno dei giocatori più cool della intera NBA e gli Orlando Magic sfoderano questa jersey di assoluto culto, quasi total black a righini bianchi e con le rifiniture azzurre.

Tanto basta per farvi fare un viaggio indietro nel tempo e farvi venire voglia di indossare questo pezzo unico firmato Mitchell & Ness. Un piccolo capolavoro per aprire la rassegna dedicata agli idoli di un tempo.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

VINCE CARTER, TORONTO RAPTORS PURPLE MITCHELL & NESS REPLICA HARDWOOD CLASSICS

La macchina del tempo, stavolta, ci catapulta al 1998-1999, all’alba del nuovo millennio, quando Vince Carter terrorizzava le difese NBA indossando questa magnifica canotta di culto, con il caratteristico dinosauro disegnato sul petto.

Poche chance per le altre canotte: quando vedrete questa, sarete voi a urlare “It’s over!”.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

ALLEN IVERSON, PHILADELPHIA 76ERS BLACK MITCHELL & NESS REPLICA HARDWOOD CLASSICS

Stagione 2000-2001. Quella dell’MVP e della finale NBA disputata da uno dei giocatori più iconici della storia del gioco. Una semi divinità capace di issarsi tra i migliori realizzatori della storia del basket e compiere alcuni dei gesti più riconoscibili di ogni epoca.

Una canotta che definire leggendaria, sarebbe dir poco: senza questa stagione di Iverson, molti di noi non sarebbero neanche appassionati di basket.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

SHAQUILLE O’ NEAL, LOS ANGELES LAKERS MITCHELL & NESS REPLICA HARDWOOD CLASSICS

Il 1996-97 è l’anno in cui i Los Angeles Lakers si sono definitivamente rimessi sulla mappa del basket NBA. Scelsero Kobe Bryant al Draft e portarono tra le loro fila uno dei giocatori più dominanti di sempre: Shaquile O’ Neal.

Il numero 34 sulle spalle divenne il nuovo simbolo dello strapotere gialloviola che, di lì a poco, avrebbe di nuovo sopraffatto la NBA.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

RAY ALLEN – MILWAUKEE BUCKS 1996/97

Chiudiamo la rassegna con un altro numero 34 dalla stagione 1996-97, con una canotta che trasuda lo spirito degli anni ’90 e con una squadra che solo recentemente è tornata a essere cool come a quei tempi.

Stiamo parlando del miglior tiratore di ogni epoca, Ray Allen, e della sua iconica canotta Bucks, la stessa che ha di recente ereditato Giannis Antetokounmpo. Davvero uno dei nostri pezzi preferiti!

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

MICHAEL JORDAN – CHICAGO BULLS ANNI ’80

Un vero e proprio ritorno alle origini, che è anche e un grande classico: la prima canotta NBA indossata da MJ, nel lontano 1984. Se la solita maglietta degli anni ’90 vi ha stancato, questa maglietta potrebbe essere la scelta giusta. Altrimenti, potete acquistare anche la divisa di North Carolina o dei Looney Tunes.

Controlla cliccando qui l’offerta su Amazon

Vi sono piaciute le nostre scelte? Fatecelo sapere. In ogni caso speriamo di avervi aiutati o, magari, di avervi dato qualche spunto per i vostri acquisti o per i regali ai vostri amici appassionati perché, come ben saprete, la prima canotta NBA non si scorda mai!