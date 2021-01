NBA, Zion Williamson out contro i Clippers

Zion Williamson non scenderà in campo questa notte a causa del protocollo di salute e sicurezza previsto dalla NBA. La notizia è stato riportata dall’account ufficiale dei New Orleans Pelicans. Per la partita contro i Los Angeles Clippers, programmata per le 4.00 di giovedì, non sono previsti rinvii.

Updated Injury Report: Zion Williamson is OUT for tonight’s game (Health and Safety Protocols) pic.twitter.com/WesMg9dQQK — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 13, 2021

E ‘ probabile che Zion Williamson resti fuori anche per altre partite. La NBA esclude i giocatori dai match in programma nel caso in cui siano stati a contatto con un soggetto positivo al Covid. Questo, infatti, non significa che Zion sia positivo. Il giocatore dei Pelicans sarà sottoposto a tutte le procedure di contact tracing previste dal protocollo.

Al momento la NBA sembra in difficoltà nel gestire la situazione dovuta al Covid. La lega si è già vista costretta a rinviare numerose partite negli ultimi giorni. Anche il match tra Atlanta Hawks e Phoenix Suns, previsto per questa notte, è stato rinviato a data da destinarsi.

Per far fronte ai numerosi contatti con persone positive da parte dei giocatori o dei membri dello staff, NBA e NBPA hanno stabilito un nuovo protocollo di salute e sicurezza. Le nuove regole sono più stringenti, e limitano molto la libertà delle persone coinvolte, soprattutto nelle trasferte. Il nuovo protocollo non è stato accolto bene da tutti, con George Hill che l’ha definito “senza senso”.

La situazione di Zion Williamson e dei New Orleans Pelicans è in aggiornamento.