La prima vittoria casalinga degli Washington Wizards porta la firma di Bradley Beal: contro i Suns, infatti, il numero 3 della squadra della Capitale ha realizzato 34 punti oltre ai 9 assist e 8 rimbalzi. Una bella vittoria per Washington, orfana anche di Russell Westbrook, out per infortunio.

Beal, miglior realizzatore di questa stagione NBA, non ha giocato la partita di sabato contro i Miami Heat. Dopo il turno di riposo, Bradley Beal ha guidato gli Wizards alla vittoria, arrivata grazie all’ottimo lavora della difesa, come spiega a ESPN:

“Sabato ero un po’ malconcio. Penso che oggi abbiamo fatto davvero un grande lavoro in fase difensiva. È la prima volta che abbiamo difeso nel miglior modo possibile”

The real dealpic.twitter.com/uCXKaEWrKo — Ben Standig (@BenStandig) January 12, 2021

Soddisfatto della sua squadra e di Beal è coach Scott Brooks che, come riporta NBC Sports, parla del suo fuoriclasse:

“Abbiamo perso le ultime due/tre partite? Era il momento di aggiungere un’altra vittoria al nostro score: non potevamo lasciarci sfuggire quest’occasione. L’ultima partita è rimasto fuori, ha avuto un paio di giorni per riprendersi: è davvero forte. Sta giocando davvero tanto, quasi 36 minuti a partita, penso che possa gestire un ritmo del genere: ha 27 anni, un atleta di fama mondiale, di bell’aspetto e circondato da una famiglia fantastica. Penso che possa sopportare 36 minuti di gioco”

Una vittoria che fa morale a Washington, colpita in questo inizio di stagione da vari infortuni: se Westbrook starà fuori per poco tempo, Thomas Bryant rischia di terminare la stagione anzitempo, vista la parziale lesione al crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Thomas Bryant has a torn ACL, per @wojespn pic.twitter.com/gCVTyvLVKy — Bleacher Report (@BleacherReport) January 10, 2021

Nella prossima partita, in programma nella notte tra mercoledì e giovedì, Bradley Beal & Co. ospiteranno gli Utah Jazz.

