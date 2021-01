Steph Curry ha reso indimenticabile la serata di ieri: oltre ai 38 punti che hanno demolito i Clippers, il numero 30 di Golden State ha omaggiato un dipendente degli Warriors che, sempre ieri, è andato in pensione dopo 58 anni.

Al termine della partita, Curry e la squadra hanno regalato a Fred Kast il pallone della vittoria. Ma non contenti, si sono intrattenuti con lui in una serie di canestri. Per 58 anni, il signor Kast è stato il segnapunti degli Warriors: lui ha visto e vissuto ogni punto di Steph Curry e ogni sua relativa statistica.

After 58 years with the Dubs, scorekeeper Fred Kast is retiring. Thank you for the stats, knuckle bumps, and your hard work Fred! pic.twitter.com/kU13z16xGj — Golden State Warriors (@warriors) January 9, 2021

Una devozione e un amore per il suo lavoro che ha colpito Steph Curry, desideroso di salutare il suo amico nel migliore dei modi: una vittoria. Anche Klay Thompson ha voluto salutare il signor Kast tramite un tweet.

Thank you Fred gonna miss dapping you up 👊 https://t.co/j5roQLiUyv — klay thompson (@KlayThompson) January 9, 2021

Fred Kast avrebbe voluto continuare a lavorare per un altro paio d’anni, ma i protocolli per il COVID-19 e, soprattutto, la salute della moglie gli hanno fatto cambiare idea. Al termine della partita ha ringraziato gli Warriors e Steph Curry:

“Per 58 anni ho vissuto un sogno, ma ora è tempo di andare in pensione. Ringrazio gli Warriors per avermi fatto vivere questo sogno e Steph Curry: è stato straordinario”

Non potevano mancare i ringraziamenti per Fred Kast da parte di Rick Welts, presidente di Golden State:

“Dopo 58 anni il nostro segnapunti ufficiale va in pensione. Grazie Fred per il tuo impegno e dedizione: sei il migliore”

After 58 years as our Official Scorer, Fred Kast retires after tonight’s @warriors game. Thank you, Fred, for your commitment and dedication. You’re the best!

https://t.co/JG3RKSrvlp — Rick Welts (@RickWelts) January 8, 2021

Fred Kast non poteva chiedere una festa di pensionamento migliore: una vittoria firmata direttamente da Steph Curry.

Steph Curry hands the game ball to longtime Warriors scorekeeper Fred Kast as the entire team looks on. Kast is retiring tonight after 57 years with the Warriors. pic.twitter.com/z0OWbnXNsW — Nick Friedell (@NickFriedell) January 9, 2021

