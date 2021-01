Anthony Davis non ha preso parte alla vittoria dei Lakers sui Chicago Bulls di questa notte: come riporta Mike Trudell di Spectrum SportsNet, il numero 3 giallo-viola è stato tenuto fuori per un problema all’adduttore: al momento le sue condizioni non preoccupano, ma verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Anthony Davis is out tonight with a right adductor strain. — Mike Trudell (@LakersReporter) January 9, 2021

È la seconda volta in questa stagione che Anthony Davis viene escluso dalla partita. Una scelta quella di coach Vogel fatta per tutelare il giocatore, come ha spiegato ai giornalisti prima della palla a due:

“Oggi era dolorante e molto teso, volevamo vedere come si sentiva quando si muoveva in campo e non era tranquillo: si vedeva che faceva fatica. Questo ci ha destato molta preoccupazione, e per questo motivo volevamo assicurarci di giocare sul sicuro, quindi questa sera non sarà della partita”

Al posto di Anthony Davis ha giocato Markieff Morris, autore di 11 punti e 6 rimbalzi. Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni di AD: l’entità dell’infortunio è incerta, ma secondo gli addetti ai lavori i Lakers hanno tenuto a riposo Davis dopo i 34 minuti giocati contro San Antonio.

Quick story on Frank Vogel switching up his rotation with AD missing his 2nd game of the season with an adductor strain https://t.co/lz27JcQNxV — Dave McMenamin (@mcten) January 9, 2021

In questa stagione, Davis viaggia con una media di 22.4 punti, 9.1 rimbalzi e 3.5 assist: un tassello importante per lo scacchiere di Vogel, che spera di averlo a disposizione già nella sfida di lunedì notte contro gli Houston Rockets.

Cercherà di essere della partita anche Kentavious Caldwell-Pope, out ormai da quattro partite consecutive. Il ritorno, tuttavia, sembra essere vicino, come conferma coach Vogel prima della sfida contro i Bulls:

“Siamo fiduciosi che questa sia l’ultima partita che salta: il suo ritorno è dietro l’angolo”

