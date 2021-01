NBA, Bradley Beal: “Non marchiamo neanche una macchina parcheggiata”

L’approdo di Russell Westbrook e le prestazioni sublimi di Bradley Beal non sembrano aver tappato le lacune degli Washington Wizards. Nella notte è arrivata l’ennesima sconfitta, la settima di questa stagione 2020/2021, contro i Boston Celtics. I 41 punti, 3 rimbalzi e 3 assist del numero 3, che qualche giorno fa si era congedato con un career high di 60 punti, si sono tramutati ancora una volta in puro fumo.

Il campionato è ancora lungo, ma l’istantanea della franchigia capitolina è piuttosto sbiadita: solamente due vittorie in nove partite e ultimo posto della Eastern Conference. Qual è il problema? Se la trazione anteriore della squadra funziona a dovere, in tutt’altre condizioni è la difesa. Come sottolineato anche dallo stesso Bradley Beal al termine della gara:

“È la nostra difesa. Non so perché è la nostra difesa. Al momento, non possiamo marcare neanche una macchina parcheggiata. Dobbiamo fare meglio di quello che siamo.”

Alcuni dati danno praticità alle parole del 2 volte All-Star. Gli Washington Wizards sono coloro che concedono agli avversari il maggior numero di punti in assoluto – 122.1 di media – e hanno il terzo peggior defensive rating della lega: 114.6. Come se non bastasse, la franchigia capitolina è colei che concede la seconda percentuale più alta di tiri da tre – 40% – e il secondo punteggio più alto di tiri liberi a partita: 23.4.

La stagione è agli esordi ma, dinanzi a Bradley Beal e compagni c’è un Everest da scalare. E occorre farlo in breve tempo, prima che il fuoco della loro stella smetta di ardere.

