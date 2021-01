NBA, De’Aaron Fox su Sacramento: “Dobbiamo migliorare in difesa”

I Sacramento Kings, dopo un ottimo inizio di stagione, stanno precipitando pericolosamente nei bassifondi della Western Conference. I Kings, dopo 3 partite vinte nei primi 4 incontri, devono ora affrontare un periodo di magra in cui hanno raccolto 4 sconfitte nelle ultime 5. De’Aaron Fox, leader di Sacramento, vuole però invertire il prima possibile questo trend negativo.

Nella partita di ieri notte contro i Toronto Raptors, i Kings hanno giocato – statistiche alla mano – una gara fantastica in fase offensiva (57% al tiro), ma davvero incomprensibile dall’altro lato del campo con 144 punti subiti. Fox, autore di 23 punti (9/11 dal campo) 1 rimbalzo e 3 assist, nel postpartita, ha voluto suonare la carica per i suoi compagni:

“Dobbiamo migliorare in difesa. Abbiamo giocato difensivamente malissimo, non si può vincere una gara in questa Lega giocando così. E abbiamo tirato con quasi il 60%… Non si dovrebbe perdere una gara tirando col 60% dal campo.”