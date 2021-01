NBA, LaVar Ball commenta la sfida tra LaMelo e Lonzo

La scorsa notte è andato in scena il primo confronto in NBA tra LaMelo Ball e Lonzo Ball. La sfida tra fratelli ha visto come vincitore LaMelo, che con i suoi Charlotte Hornets ha avuto la meglio su Lonzo e i New Orleans Pelicans. Il padre dei due giocatori, l’eccentrico LaVar Ball, ha successivamente rilasciato qualche commento sulla partita insieme a Melissa Rohlin di Yahoo Sports. LaVar è apparso orgoglioso dei suoi figli:

“Come mai hanno mandato in onda questa partita? Charlotte non era mai andata su ESPN. Charlotte contro i Pelicans? Su ESPN? Yeah, questo succede quando giocano i fratelli Ball. Potete dimenticarvi di tutti gli altri fratelli. Il nome Ball attira, questa è la verità.”

LaMelo Ball è stato autore di una grande prestazione. Il rookie degli Hornets è andato a un assist di distanza dalla tripla doppia. Nonostante l’ottima gara, LaVar è stato critico. Il padre ha criticato la gestione di LaMelo da parte del coaching staff, reo di non averlo tenuto in campo abbastanza e di non averlo fatto partire titolare:

“Ditemi, avete mai visto un uomo franchigia, in una sfida che pubblicizzi come ‘i fratelli uno contro l’altro’, che poi non parte titolare? Io non ho mai visto nulla del genere in tutta la mia vita. E’ come dire a Michael Jackson ‘Hey ragazzo, tu vieni per secondo'”

LaMelo ha iniziato la partita in panchina, come sostituto di Terry Rozier. Il giovane ha comunque giocato 26 minuti, realizzando alcune giocate chiave, tra cui una tripla in step-back proprio in faccia a Lonzo. Gli Charlotte Hornets al momento lo vedono solo come una riserva di lusso, e non intendono concedergli il posto in quintetto solo per il nome.

Questo non sta andando evidentemente giù a LaVar Ball. L’ex giocatore di football ha concluso l’intervista parlando dello stile di gioco dei due figli:

“LaMelo e Lonzo non stanno giocando al livello che voglio poiché non usano in campo lo stile che gli ho detto di usare. Consiste nel far andare il ritmo su e giù, spingendo la palla dentro e poi fuori, giocando la palla sul perimetro.”

