NBA, Paul Pierce su Doncic: “Abbiamo molte cose in comune”

I Dallas Mavericks di questo inizio di stagione, vista l’assenza di Porzingis, sono sempre più la squadra di Luka Doncic che ieri notte ha battuto i quotatissimi Denver Nuggets dopo un supplementare mettendo a referto una “quasi” tripla doppia da 39 punti, 13 assist e 9 rimbalzi.

Si prospetta l’ennesima stagione in cui Luka andrà vicino alla tripla doppia di media con i suoi compagni che verosimilmente si aggrapperanno alle sue giocate per sperare in un buon piazzamento ai Playoff.

Gli elogi per il campione sloveno, nell’ultimo periodo, non sono mancati, anche da parte dell’icona dell’ultimo ventennio Celtics, vale a dire Paul Pierce. The Truth si era già espresso su Luka in passato, definendolo “il giocatore più talentuoso della Lega”, ma dopo il match di ieri notte, l’ex capitano di Boston ha aggiunto un personale giudizio sullo stile di gioco della stella dei Mavs:

” Abbiamo tante cose in comune! Sembra lento, ma poi riesce sempre ad arrivare a canestro. È sicuramente un passatore migliore di me, ma a livello realizzativo siamo molto simili.

La dichiarazione dell’ex guardia dei Celtics, rilasciata nel corso di una trasmissione televisiva, è l’ennesima investitura per un talento puro come Luka Doncic, destinato ad avere un futuro di primissimo piano all’interno della lega NBA.

