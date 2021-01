NBA, una positività al Covid in casa Sixers

Nella notte NBA i Philadelphia 76ers hanno rilevato la positività al Covid di Seth Curry. Il giocatore ha passato il primo quarto della sfida poi persa contro i Brooklyn Nets in panchina accanto a Joel Embiid, dopodiché, informato dell’esito dallo staff, si è auto-isolato nell’area predisposta prima di lasciare l’arena in autonomia.

ESPN conferma che la squadra – rimasta a New York per la notte – comincerà la procedura di tracciamento contatti nella mattinata americana, secondo quanto stabilito dal protocollo NBA.

Embiid ha saggiamente scelto l’auto-isolamento volontario dai familiari fino alla certificazione effettiva dei risultati dal nuovo round di test.

Sixers guard Seth Curry returned a positive test for the coronavirus, which the team learned of near the start of a loss in Brooklyn tonight, sources tell ESPN. He went to an isolation room immediately, and thereafter left arena separate from team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021