Per qualche istante i tifosi di Golden State hanno trattenuto il fiato: verso la fine della partita contro i Clippers, Steph Curry ha poggiato male la caviglia sinistra, zoppiccando fino alla fine della partita. Niente di grave fortunatamente, come dirà anche a fine partita Steve Kerr.

I don’t imagine this Curry sprain to be too bad, based on his reaction and past history. pic.twitter.com/kPUrCd1AxN — Marcus Thompson (@ThompsonScribe) January 7, 2021

Una buona notizia per gli Warriors, reduci dalla sconfitta di questa notte contro Leonard & Co. Steph Curry ha terminato la partita con 13 punti, 4 rimbalzi e 5 assist: sul finale di gara, poi, il movimento innaturale della caviglia che, però, non gli ha impedito di concludere la partita.

Mostra una certa serenità anche Steve Kerr che, a fine partita, tranquillizza tutti:

“Steph? Mi ha detto che non è niente di grave, domani farà tutti gli accertamenti del caso, ma sta bene”

Steve Kerr on Steph Curry's ankle tweak: "He told me it's not serious. He'll come in tomorrow and get treatment." — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 7, 2021

Una preoccupazione in meno per Golden State, i suoi tifosi e Curry: già in passato aveva avuto molti problemi alla caviglia. Verrà valutato in queste ore e potrebbe essere tenuto a riposo nella partita tra venerdì e sabato sempre contro i Clippers.

Per Steve Kerr è stata una manna dal cielo ritrovare Curry in questa stagione: senza Thompson, fuori per infortunio, è il numero 30 a guidare la squadra. In queste prime otto partite, Curry ha registrato una media di 29.6 punti, con il 44.6% dal campo e 35.6% da tre punti, complice anche il career-high (62 punti) realizzato contro Portland.

Nonostante la sconfitta, Kerr vede dei miglioramenti nella squadra, ma preferisce soffermarsi sui fatti di Washington:

“Penso che tutti siano entrati nell’arena questa sera solo un po’ storditi. Questa mattina avevamo ricevuto una grande notizia dalla Georgia, ma poi, all’improvviso, abbiamo visto il Campidoglio essere preso d’assalto senza alcuna ripercussione. […] È stato un giorno difficile per chi ama la democrazia, sono orgoglioso di come i miei ragazzi hanno gestito la situazione”

More from Steve Kerr after tonight's game. Still reflecting on what happened today at the Capitol building. Not pulling any punches. @kron4news pic.twitter.com/LlkNp5YJ7o — Jason Dumas (@JDumasReports) January 7, 2021

