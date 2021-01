NBA, Hawks: Rajon Rondo out per altre 3 partite

Rajon Rondo sarà costretto a saltare almeno altre tre partite per via di un fastidio al ginocchio destro. L’ex Celtics e Lakers aveva già saltato le ultime tre sfide per via di questo problema, ma sembrava pronto a tornare in campo contro i Knicks. Invece nemmeno in questa occasione ha potuto prendere parte alla sfida.

Gli Hawks hanno comunicato che Rondo inizierà un periodo di riposo e riabilitazione, in modo da curare e rinforzare il ginocchio interessato, per evitare ulteriori ricadute. Le sue condizioni verranno rivalutate prima del 13 gennaio, quando gli Hawks voleranno a Phoenix per iniziare un mini-ciclo di tre partite in trasferta.

Rajon Rondo è riuscito a scendere in campo in solo due occasioni nelle 7 totali giocate dagli Hawks. Dopo aver vinto il titolo con i Lakers, Rondo si è accordato con Atlanta con un biennale da 15$ milioni complessivi.

Essendo il giocatore più anziano in squadra, Rondo avrà il compito di fare da mentore e insegnante ai tanti giovani presenti in squadra. Uno fra tutti, Trae Young, già capace di numeri impressionanti e ancora capace di crescere ulteriormente, sotto la saggia guida del due volte campione NBA.

