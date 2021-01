NBA, Rick Carlisle sulle difficoltà di Doncic: “Non è riuscito a prepararsi correttamente”

Non molto tempo fa avevano fatto notizia le immagini di un Luka Doncic visibilmente, e per sua stessa ammissione, poco in forma durante le poche partite prestagionali. L’inizio della stagione ha perlopiù confermato ciò, con il talento sloveno in visibile difficoltà, per più di una partita.

Ora il playmaker dei Dallas Mavericks inizia a manifestare segni di crescita evidenti e l’allenatore Rick Carlisle ha voluto parlare dei motivi della condizione fisica di Luka Doncic. Le sue parole sono state riportate da Michael C. Wright sul proprio account Twitter:

Rick Carlisle on Luka: "Luka is one of many players that had heard that the season wasn't gonna start until Jan. or Feb. His preparation schedule was thrown off. He just got behind the curve. Pretty clear now he's working his way back to where he needs to be."

