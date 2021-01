NBA, Anthony Edwards: “Sono più intelligente di quanto la gente pensi”

Domenica sera, durante la partita contro i Denver Nuggets, Anthony Edwards ha realizzato solo cinque punti e fornito quattro assist in più di venti minuti di permanenza sul campo. Nonostante ciò, per l’allenatore Ryan Saunders, la prestazione di Edwards è stata più che positiva:

“Nonostante non abbia realizzato molti punti, questa è stata finora la sua migliore prestazione nella NBA. Ha giocato in maniera eccellente in difesa e ha messo in pratica tutti i miei consigli. È un ragazzo intelligente.”