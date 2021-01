Su Netflix arriva “The Final Shot” docu-film dedicato alla carriera di Tony Parker

Sull’onda del successo di The Last Dance e a pochi mesi dal lancio di The Playbook, la piattaforma Netflix arricchisce il proprio catalogo con una nuova produzione orientata alla pallacanestro. Da oggi, 6 gennaio 2021, nel catalogo italiano è disponibile The Final Shot, il docu-film che ripercorre la carriera di Tony Parker (regia di Florent Bodin). Il regista ha curato il controverso KBenzema – già disponibile su Netflix, 2017 – sui trascorsi del calciatore del Real Madrid, altra stella dello sport francese.

IL TRAILER DI “THE LAST SHOT” (francese)