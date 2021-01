NBA, Montrezl Harrell non si è pentito: “C’è un’ottima atmosfera ai Lakers”

Se Montrezl Harrell aveva scioccato alcuni dei suoi ex compagni con la decisione di abbandonare i Los Angeles Clippers, certamente questi ultimi non l’hanno presa benissimo alla notizia che il loro ex compagno di squadra ha detto di trovarsi decisamente meglio con i rivali Los Angeles Lakers.

A due settimane dall’inizio della stagione 2020-2021, infatti, il 26enne ha affermato che scegliere la maglia dei Lakers è stata la cosa più giusta da fare. Fattore principale di questo suo benessere è senza dubbio la chimica di squadra, decisamente migliore rispetto all’aria tesa che si respirava ai Clippers:

“È sicuramente una bella sensazione avere una grande chimica di squadra. I ragazzi mi hanno subito coinvolto tra loro già all’inizio della stagione. Onestamente, l’unica cosa che penso succederà è che continueremo a crescere. Ragazzi, qui c’è un’ottima atmosfera e una grande energia”.

Parole che sono uno schiaffo per gli ex compagni di squadra, ma che potrebbero fungere da moto per le prossime partite che si disputeranno tra le rivali cittadine.

L’ottimo clima che si respira nello spogliatoio dei Lakers è stato sicuramente un fattore fondamentale che ha permesso alla compagine losangelina di portare a casa il loro 18esimo titolo. Specialmente nella bolla di Orlando, infatti, LeBron James ha fatto sì che ogni giocatore del team si sentisse preparato e utile per il successo della squadra, obiettivo che senz’altro vorranno raggiungere anche quest’anno.

Oltre all’aspetto legato alla coesione con i compagni, Harrell ha anche elogiato la libertà che concede Coach Frank Vogel all’interno del sistema offensivo:

“È davvero fantastico poter fare il mio gioco e non ricevere continuamente ordini su cosa devo fare. Inizialmente ero ancora abituato al vecchio modello di gioco, ma adesso sono perfettamente integrato. Tutti giocano in base a cosa sentono e nessuno sta a guardarli o a giudicarli. Non c’è nessuno che obbliga gli altri a fare qualcosa. Qui ai Lakers giochiamo a basket, un gioco libero”.

A sentire queste parole la dirigenza della franchigia gialloviola sarà sicuramente rimasta soddisfatta. L’arrivo del sesto uomo dell’anno ha già portato i suoi frutti, garantendo ampie rotazioni e continua intensità sul parquet.

Al momento i Lakers hanno un record i 5 vittorie e sole 2 sconfitte. Salvo gli infortuni, le premesse per fare molto bene anche per questa stagione ci sono tutte.

