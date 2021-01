NBA, LeBron James paragonato ai San Antonio Spurs: “Sono senza parole”

LeBron James e i San Antonio Spurs si sono affrontati due volte nel corso dell’ultima settimana. In entrambi i casi hanno avuto la meglio i Los Angeles Lakers. Durante la partita andata in onda venerdì notte, NBA TV ha mandato in onda una grafica molto interessante. La tabella metteva a confronto la carriera di LeBron James con i risultati ottenuti dagli Spurs dal 2003.

La franchigia texana, guidata da coach Gregg Popovich, è un simbolo di eccellenza in NBA. Dal 2003, anno in cui ha esordito LeBron, gli Spurs hanno portato a casa 3 titoli NBA, apparendo ai Playoff per 16 stagioni consecutive. Essere paragonati a un’istituzione del genere non ha lasciato indifferente neppure il Re. Attraverso il suo profilo Instagram, LeBron ha dichiarato:

“Un mio amico me l’ha appena mandata (l’immagine). Ragazzi, sono senza parole! Gli Spurs sono la base e lo standard di riferimento per quello che vuol dire vittoria nella nostra lega, da prima ancora che io arrivassi.”

LeBron James ha debuttato nella lega con i Cleveland Cavaliers, trascinandoli a una Finale NBA nel 2007, proprio contro i San Antonio Spurs. In quell’occasione vinse per 4-0 la squadra di Popovich, che portò così a casa il suo quarto anello. Successivamente LeBron passò ai Miami Heat, dove formò i Big 3 con Wade e Bosh. Con la franchigia della Florida affrontò Duncan e compagni per due volte in Finale, nel 2013 e nel 2014. La prima volta ne uscì vincitore, mentre la seconda volta fu sconfitto. Il titolo del 2014 ha rappresentato l’ultimo grande acuto della dinastia degli Spurs.

LeBron James non si fermò. Tornato ai Cavs vinse il suo terzo anello nel 2016. L’anno scorso, a 35 anni, ha portato i Los Angeles Lakers alla vittoria del loro 17esimo titolo NBA. Durante la sua carriera, ha giocato un totale di 1530 partite, solamente 48 in meno rispetto a quelle degli Spurs. Ha conquistato un anello in più e ha circa la stessa percentuale di vittorie, superiore al 66%. Che dire ragazzi, King James in tutta la sua potenza.

