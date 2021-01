NBA, finale “storico” per i Pelicans contro gli Indiana Pacers

Nonostante l’avvio di stagione sottotono per la maggior parte delle franchigie, si assiste ad alcune gare con esito incerto e che si risolvono negli ultimi secondi o all’overtime. Una di queste è stata la gara della scorsa notte fra i Pelicans di Zion Williamson e i Pacers del solido Domantas Sabonis.

La sfida si è decisa in favore dei ragazzi di Nate Bjorkgren dopo un tempo supplementare, ma ciò che fa notizia riguarda l’ultimo minuto dei regolamentari, nello specifico gli ultimi 20 secondi: i Pelicans sopra di 6 punti, prima si fanno riavvicinare da una tripla di Oladipo il quale riporta i Pacers sotto di 3 lunghezze, poi devono essere testimoni della cattiva gestione della rimessa successiva da parte di Lonzo Ball e JJ Redick. Indiana recupera la sfera e Myles Turner impatta la gara. Overtime. La gara è poi stata vinta al supplementare con un buzzer-beater di Malcom Brogdon.

Un finale spettacolare e rocambolesco che fa finire i New Orleans Pelicans dalla parte sbagliata di un record curioso: infatti nelle ultime 10 stagioni, per le squadre in vantaggio di almeno sei punti a 20 secondi dalla fine dei regolamentari, il record è adesso di 8104-3.

Per @ESPNStatsInfo, entering tonight, teams were were 8,104-2 in the last 10 seasons when leading by 6+ points with under 25 seconds remaining in the regulation.

The Pels just got No. 3.

Pels were up 106-100 w/ 20.5 left when Oladipo hit a 3-pointer. Pacers won 118-116 in OT.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 5, 2021