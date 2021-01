NBA, Coach Thibodeau elogia Julius Randle: “È un leader”

Negli ultimi anni i New York Knicks hanno lasciato più delusioni che soddisfazioni ai propri tifosi. I mancati colpi della free agency non hanno fatto che aggravare una situazione già di per sé parecchio in bilico, rovinando così l’immagine di una squadra che ha tante risorse ma che non sa come sfruttarle.

La franchigia già da parecchio tempo voleva ricominciare da capo e ha deciso di dare una svolta al proprio percorso firmando Coach Thibodeau. Una scelta che sta già dando i suoi frutti nonostante i grossi ostacoli che la squadra sta affrontando in questo periodo.

Per via degli infortuni, infatti, mancano all’appello ben 5 giocatori al roster, motivo per cui l’allenatore ha deciso di allungare il minutaggio di Julius Randle e RJ Barrett.

Entrambi già da alcune partite hanno mostrato di essere in gran forma, specialmente nell’ultima contro gli Atlanta Hawks, in occasione della quale hanno dato veramente gran spettacolo.

In quasi 44 minuti di gioco, infatti, Randle ha concluso il match con 28 punti, 17 rimbalzi e 9 assist, sfiorando nuovamente la tripla doppia. Il compagno Barrett, invece, negli stessi minuti ha registrato 26 punti, 11 rimbalzi e 5 assist, dimostrando ancora una volta che il talento e la determinazione nello spogliatoio c’è, ma bisogna saperla mettere bene a frutto.

A tal proposito Randle ha dichiarato:

“Ogni partita in cui entriamo ci aspettiamo di vincere, anche se sarà un match difficile. É questo che mi piace del nostro gruppo. Penso che lo stesso vale per gli allenatori e Coach Thibodeau, che ci sostiene ogni giorno. È un grande leader per noi, il suo piano di gioco ci ha convinto. Per questo ci crediamo ogni volta che scendiamo in campo”.

Poi ha continuato sulle sue prestazioni nelle ultime partite:

“Mi preoccupo di essere sempre pronto, sempre al massimo giorno dopo giorno. Penso solo al momento, senza troppe preoccupazioni”.

Anche la terza scelta assoluta del Draft NBA 2019 ha affermato di avere molta fiducia nei progetti del team:

“Giocare duro. Questo è tutto. Stiamo giocando duro ogni singola notte. Stiamo combattendo. Finché lo facciamo, tutto andrà bene. É una cosa che riguarda tutti, comincia con Thibs e poi scende fino in fondo. Prendi Julius, si impegna al massimo ogni notte. Va fino in fondo. Tutti entrano in campo pronti a dare il meglio. Tutti nella squadra contribuiscono in molti modi diversi ed è stato fantastico finora”.

In merito alla partita vinta contro gli Atlanta Hawks, invece, ha dichiarato:

“Siamo forti mentalmente, non abbiamo lasciato che la sconfitta contro Toronto ci abbattesse. Abbiamo dovuto lottare ed è bello vedere quanto tosti siamo diventati”.

Parole senz’altro molto decise e che potrebbero rassicurare, per certi versi, i tifosi Knicks. Non potevano mancare, però, anche le parole dell’allenatore, il quale ha affermato di essere molto contento dei risultati ottenuti e dei progressi di tutti i giocatori, specialmente per Randle:

“Nell’ultima partita non abbiamo giocato alla grande ma abbiamo trovato un modo per vincerla. Mi piace come la squadra si è battuta. I ragazzi stanno giocando assieme, si aiutano in campo e la loro volontà di aiutarsi a vicenda è rimarchevole. Julius Randle? E’ un leader, ci dà la convinzione di poter vincere qualsiasi partita ed è affidabile giorno dopo giorno”.

La stagione 2020-2021 è appena iniziata e la strada per i Knicks è ancora molto lunga. Con un record di 4 W e 3 L, nonostante le grandi assenze del team, Coach Thibodeau può ben sperare per il futuro della squadra. L’importante sarà per loro mantenere alta l’intensità e non lasciarsi sfuggire niente. Per nessuno sarà una passeggiata.

