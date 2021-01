NBA, frattura al piede per White: out a tempo indeterminato

Non c’è pace per Derrick White, alle prese con una nuova frattura. Stavolta il giocatore degli Spurs si è infortunato all’indice del piede sinistro, subendo una frattura composta.

Spurs guard Derrick White has suffered a minor fracture on a toe in his left foot and his return will be based on response to rehab, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 5, 2021