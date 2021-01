NBA, Rudy Gobert risponde alle critiche di Shaquille O’Neal

Negli ultimi giorni, sta impazzando la polemica in NBA tra Shaquille O’Neal e Rudy Gobert. L’ex centro storico dei Los Angeles Lakers, lunedì scorso era arrivato a commentare il rinnovo da più di 200 milioni di dollari offerto dagli Utah Jazz al francese con queste parole:

Shaq aveva poi rafforzato il concetto, postando su Instagram un fotomontaggio che riprende la sua figura intenta a schiacciare sopra lo stesso Gobert, applicando una descrizione di questo tipo:



Parole che non hanno fatto certo piacere al francese, il quale ha replicato pacatamente sui social media, indirizzando la risposta proprio allo stesso Shaq:

There is no beef. If people wanna keep speaking negatively about me or keep discrediting what i do it’s on them and all that does is show who they are. I will always be happy for a brother beating the odds. And i’m gonna keep beating the odds. https://t.co/l241ZQ2Qk4

— Rudy Gobert (@rudygobert27) January 4, 2021