NBA, il possibile piano dei Brooklyn Nets per sostituire Dinwiddie

Il recente infortunio di Spencer Dinwiddie, vittima di una lesione parziale al legamento crociato anteriore, priverà i Brooklyn Nets di un giocatore estremamente funzionale nelle rotazioni di coach Steve Nash, capace sia di coesistere con i titolari sia di guidare tecnicamente la second unit.

Secondo le indiscrezioni di Chris Haynes di Yahoo Sport, questo ostacolo posto dal destino potrebbe essere aggirato tramite l’acquisizione di un giocatore che avrebbe già potuto fare parte del roster da settimane:

“Parlo di Jamal Crawford, infortunatosi a suo malgrado al tendine del ginocchio durante la bolla della scorsa estate, quando era sotto contratto proprio con i Brooklyn Nets . Crawford è un grande professionista, oltre che un geniale interprete del gioco, ed ha lavorato tantissimo nel corso della offseason, una volta divenuto free agent, per trovare una nuova sistemazione all’età, sportivamente veneranda, di quaranta anni. Negli ultimi mesi, gli stessi Nets hanno tentato più volte di riportarlo al Barclays Center, motivo per cui non mi stupirei affatto se fosse lui il sostituto designato di Spencer Dinwiddie.”

La guardia di Seattle aveva effettivamente ottenuto dai Nets un contratto valido fino al termine della stagione 2019-2020, anche per provare ad intraprendere un cammino significativo nei Playoff. Tuttavia, Crawford vide il campo in una sola partita di qualificazione, nella quale realizzò cinque punti e tre assist in sei minuti di impiego sul parquet, senza aver occasione di giocare la serie contro i Toronto Raptors, vinta peraltro 4-0 dai canadesi.

L’età quasi certamente graverà sulla condizione fisica del giocatore, nonché sulla rapidità dei suoi movimenti sul campo. Ad ogni modo, Jamal Crawford rimane un attaccante clamoroso, foriero di un’esperienza ventennale che potrebbe giovare all’ambizioso roster dei Nets, in vista di una più che possibile cavalcata al titolo NBA.