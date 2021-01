NBA, Anthony Davis: “Quest’anno tirerò più dall’arco” LeBron: “Siamo un super duo”

Nella notte NBA appena trascorsa, i Los Angeles Lakers hanno vinto ancora una volta contro i San Antonio Spurs. Dopo aver domato i texani mercoledì scorso, i gialloviola hanno colto una nuova W, ma con più fatica. Il match si è deciso solo negli ultimi minuti, dopo 21 cambi di testa, grazie ad un parziale di 9-0 segnato dalla squadra di Frank Vogel. Il primo a commentare la quarta vittoria stagionale è stato LeBron James:

“Sarà una lunga stagione. Sarà una stagione difficile. Ci saranno partite in cui dovremo trasmettere la nostra energia ai compagni di squadra con meno esperienza. Dovremo riuscire a mettere un po’ di energia in più sul campo fintantoché i tifosi saranno assenti. Una cosa che sappiamo è che abbiamo un super-duo [in riferimento a lui e Davis] per chiudere le partite.”

Anche coach Vogel ha alzato la guardia rispetto alla vittoria di stasera, arrivata con un extra-effort:

“Quest’anno credo che le squadre dovranno lavorare molto sotto l’aspetto mentale. Ci saranno diverse serie Playoff che andranno sull’1-1 e probabilmente ci saremmo trovati in quella situazione senza il parziale finale, ma siamo stati in grado di vincere. Penso che stasera ci sia stata una grande componente psicologica. Abbiamo resistito nonostante le nostre difficoltà. Accadrà di tanto in tanto. In una stagione di 72 partite, sperimenteremo alcune brutte vittorie. Sapevamo che con il rapido susseguirsi delle partite ci sarebbero state delle serate molto complicate. La chiave è trovare un modo per vincere quando non sei al meglio.”

Infine, c’è da sottolineare l’ottima prova offensiva di Anthony Davis – 34 punti a referto – il quale sembra vedersi con più frequenza anche dall’arco. Contro gli Spurs ha fatto registrare un 4/6 dall’arco niente male. Queste le sue parole a riguardo:

“L’allenatore vuole che quest’anno ne tiri almeno 5 in media a partita. Stasera ho trovato buoni tiri. A volte rifiuto il tiro per cercarne uno migliore nell’azione successiva, ma va bene così. Un difetto? La mia difesa stasera è stata una cosa schifosa.”

A confermare la tendenza di muoversi sempre di più anche dalla lunga distanza, ci ha pensato coach Vogel che ha chiosato la questione in questa maniera:

“Vogliamo che Davis si prenda dei tiri da dietro l’arco. Lo sviluppo del giocatore si applica a tutti gli effettivi della nostra squadra, non solo ai giovani. Vogliamo che tutti i giocatori progrediscano. E penso che AD abbia fatto un grande salto di qualità rispetto a due anni fa nel tiro da 3 punti. Gli chiederemo di applicarsi ancora di più in questa stagione. Senza quei 4 tiri da 3 punti, stasera forse non avremmo vinto.”

