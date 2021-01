NBA, Bradley Beal e la prima vittoria di Washington: “Non dobbiamo mai mollare”

Nella notte gli Washington Wizards hanno trovato la prima vittoria in stagione contro i Minnesota Timberwolves per 130 a 109. Nonostante l’assenza di Russell Westbrook, la franchigia della capitale ha conquistato il successo grazie ad una grande prestazione di Bradley Beal. Beal si è fatto notare per una curiosa esultanza dedicata proprio allo stesso Westbrook.

https://twitter.com/WashWizards/status/1345200334847709184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1345200334847709184%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbasket-infos.com%2F2021%2F01%2F02%2Fbradley-beal-retrouve-le-sourire-nous-ne-sommes-pas-le-genre-dequipe-qui-peut-se-relacher%2F

Gli Wizards, nonostante un largo vantaggio di 16 punti nel corso del secondo quarto, all’intervallo si sono ritrovati avanti solamente di tre punti. Beal ha cercato di caricare i suoi compagni negli spogliatoi, come ha confessato lui stesso nel post-partita:

“Durante l’intervallo ho detto ai ragazzi: ‘Non possiamo lasciarci sfuggire 15 punti di vantaggio e farci rimontare. Dobbiamo continuare a premere il piede sull’acceleratore, dobbiamo continuare a spingere e non possiamo permettere di rilassarci.’”

Il messaggio è stato colto pienamente dalla squadra, la quale ha reagito e conquistato la vittoria con più di 20 punti di scarto. L’allenatore degli Wizards, Scott Brooks ha commentato in questo modo i progressi mostrati dai suoi ragazzi:

“Abbiamo giocato con la giusta intensità, siamo stati grintosi su entrambi i lati del campo. Ho visto molti progressi da parte di alcuni dei nostri giovani.”

Anche il rookie Deni Avdija, autore di una prestazione da 11 punti, 7 rimbalzi, 3 assist e 3 palle recuperate, si è espresso sulla prestazione della compagine capitolina:

“Avevamo bisogno di questa prima vittoria per acquisire fiducia. Penso che siamo una grande squadra. Non fraintendetemi, possiamo perdere diverse partite consecutive senza perdere la fiducia. Dobbiamo giocare duro e difendere. Quando difendiamo in maniera grintosa, giochiamo davvero bene.”

Leggi anche:

NBA, multa salata per Jordan Clarkson

NBA, John Collins e gli Hawks: “Non siamo uno scherzo”

NBA, LeBron James su Horton-Tucker: “Continuerà ad avere chance”