NBA, Golden State ancora male, Curry: “È molto fastidioso perdere così”

Dopo le due vittorie consecutive contro i Pistons e i Bulls, i Golden State Warriors volevano mostrare tutto il loro valore contro i Portland Trail Blazers. La partita, però, non ha rispettato le attese della franchigia californiana.

Infatti gli Warriors hanno subito una dura sconfitta, con il punteggio di 123 a 98, sulla falsariga delle sconfitte nette contro i Nets e i Bucks. Il leader della squadra Stephen Curry è rimasto molto deluso dall’atteggiamento passivo mostrato dai suoi compagni:

“Perdere fa sempre male, soprattutto in questo modo e per di più durante la prima partita in casa. Eravamo ben consapevoli che l’avversario sarebbe stato molto tosto e con qualcosa da dimostrare. Non abbiamo reagito di fronte alle difficoltà incontrate.”